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Сегодня, 05:29

«Финикс» проиграл «Шарлотт», Букер оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:104. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, который оформил дабл-дабл — 39 очков и 10 передач.

В другой встрече «Вашингтон» дома проиграл «Хьюстону» — 112:135. Атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин набрал 29 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Финикс» — 115:104 (22:29, 37:17, 29:37, 27:21)

Ш: Болл (32 + 10 подборов), Бриджес (21), Ричардс (15 + 13 подборов), Миллер (13).

Ф: Букер (39 + 10 передач), Дюрант (26), Бил (10).

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 112:135 (30:20, 25:37, 24:40, 33:38)

В: Кисперт (23), Валанчюнас (18), Батлер (14).

Х: Грин (29), Шенгюн (26 + 10 подборов), Томпсон (20 + 15 подборов), Ванвлит (19 + 12 передач).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
БК Шарлотт Хорнетс
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