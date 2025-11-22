Видео
22 ноября, 23:24

«Клипперс» обыграли «Шарлотт», Харден набрал 55 очков

Руслан Минаев

«Клипперс» на выезде победили «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:116.

У гостей самым результативным игроком стал Джеймс Харден — 55 очков. У хозяев больше всех очков набрал Кон Нуппель — 26.

«Клипперс» прервали серию из трех поражений подряд. Клуб из Лос-Анджелеса одержал 5-ю победу в 16 играх и занимает 13-е место в таблице «Запад».

«Шарлотт» с 4 победами в 16 матчах — на 12-й строчке таблицы «Восток».

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «ЛА Клипперс» — 116:131 (30:38, 27:24, 25:34, 34:35)

22 ноября. Шарлотт. «Spectrum Center».

НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Шарлотт Хорнетс
