«Кливленд» обыграл «Шарлотт». Убре набрал 28 очков

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:120. Форвард «Хорнетс» Келли Убре набрал 28 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Вашингтон» обыграл «Детройт» — 117:97.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Кливленд» — 104:120 (27:30, 21:33, 28:35, 28:22)

Ш: Убре (28), Розир (22 + 10 передач), Тор (11).

К: Э. Мобли (26), Осман (24), Леверт (22), Гарлэнд (19).

«Вашингтон» — «Детройт» — 117:97 (38:20, 23:25, 33:27, 23:25)

В: Бил (36), Порзингис (18), Кисперт (16), Моррис (13), Авдия (13).

Д: Хэйс (20), Макгрудер (16), Уайзмен (12 + 10 подборов), Джозеф (12).