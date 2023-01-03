«Лейкерс» обыграли «Шарлотт». Леброн оформил дабл-дабл с 43 очками

«Шарлотт"на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:121. Самым результативным игроком встречи стал форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл.

В других встречазх «Филадельфия» обыграла «Нью-Орлеан» (120:111), «Индиана» выиграла у «Торонто» (122:114), «Бруклин» разгромил «Сан-Антонио» (139:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 120:111 (33:25, 24:27, 27:29, 36:30)

Ф: Эмбиид (42 + 11 подборов), Харден (27), Ньянг (15).

Н: Макколлум (26), Уильямсон (26), Валанчюнас (12 + 12 подборов).

«Индиана» — «Торонто» — 122:114 (29:33, 37:24, 25:33, 31:24)

И: Матурин (21), Хилд (19), Тернер (18 + 10 подборов), Халибертон (16).

Т: Трент (32), Сиакам (26), Барнс (23), Ануноби (17).

«Шарлотт» — «Лейкерс» — 115:121 (21:22, 24:38, 31:34, 39:27)

Ш: Розир (27), Болл (24), Пламли (18 + 14 подборов).

Л: Джеймс (43 + 11 подборов), Брайант (18 + 15 подборов), Шредер (15), Ривз (15).

«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 139:103 (37:25, 37:22, 34:32, 31:24)

Б: Ирвинг (27), Дюрант (25 + 11 передач), Уоррен (18), Сет Карри (16).

С: Джонсон (22), Васселл (14), Ричардсон (11).