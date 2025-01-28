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Сегодня, 05:33

«Лейкерс» переиграли «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейкерс» выиграли у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:107.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Детройт» — 110:91 (26:23, 29:22, 27:22, 28:24)

К: Гарлэнд (22, Митчелл (21), Аллен (15 + 11 подборов), Джером (15), Э. Мобли (11 + 14 подборов).

Д: Каннингем (22), Бизли (19), Дюрен (12 + 16 подборов).

«Шарлотт» — «Лейкерс» — 107:112 (19:39, 32:20, 26:27, 30:26)

Ш: Бриджес (26), Окоги (19), Грин (15), Уильямс (11), Мицич (11).

Л: Дэвис (42 + 23 подбора), Джеймс (22), Ривз (17).

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