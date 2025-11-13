Видео
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

13 ноября, 05:53

«Милуоки» без Адетокунбо проиграл «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Милуоки» у матче регулярного чемпионата НБА — 111:100. Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо пропустил встречу из-за травмы колена.

Разыгрывающий защитник гостей Райан Роллинз набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Детройт» победил «Чикаго» (124:113), «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Орландо» (107:124), «Бостон» обыграл «Мемфис» (131:95), «Кливленд» выиграл у «Майами» (130:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 124:113 (35:23, 32:29, 28:27, 29:34)

Д: Рид (28 + 13 подборов), Д. Робинсон (23), Дженкинс (18 + 13 передач), Леверт (17).

Ч: Бузелис (21 + 14 подборов), Хертер (20), Окоро (15), Досунму (12).

«Шарлотт» — «Милуоки» — 111:100 (35:27, 24:23, 24:22, 28:28)

Ш: Бриджес (20), Колкбреннер (17), Секстон (16), Книппел (16).

М: Роллинз (25), Тернер (21), Портис (14).

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 107:124 (23:30, 19:32, 31:29, 34:33)

Н: Брансон (31), Таунс (15 + 12 подборов), Шэмет (11).

О: Ф. Вагнер (28), Бэйн (22), Блэк (17), Саггс (14), Картер (13).

«Бостон» — «Мемфис» — 131:95 (34:26, 33:20, 33:28, 31:21)

Б: Притчард (24), Уайт (20), Браун (19), Гарза (14).

М: Джарен Джексон (18), Альдама (14), Кауард (12), В. Уильямс (12).

«Майами» — «Кливленд» — 116:130 (38:29, 31:37, 28:27, 19:37)

М: Пауэлл (27), Уиггинс (17), Митчелл (16), Уэйр (15 + 13 подборов).

К: Аллен (30 + 10 подборов), Хантер (21), Портер (20), Болл (15).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Яннис Адетокунбо
