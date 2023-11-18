«Милуоки» переиграли «Шарлотт». Болл набрал 37 очков

«Милуоки» на выезде обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:99. «Бакс» одержали третью победу подряд, «Хорнетс» проиграли третью встречу кряду.

При этом самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Ламело Болл, набравший 37 очков.

В другой встрече «Вашингтон» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» — 99:120. «Уизардс» потерпели пятое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 99:120 (25:35, 29:30, 30:24, 15:31)

В: Кузма (19), Авдия (18), Джонс (11), Гэффорд (10).

Н: Брансон (32), Куикли (27), Рэндл (22), Дивинченцо (14).

«Шарлотт» — «Милуоки» — 99:130 (37:28, 20:31, 24:33, 18:38)

Ш: Болл (37), Бриджес (17), Уильямс (11 + 16 подборов).

М: Лиллард (27), Бизли (20), Я. Адетокунбо (16), Б. Лопес (15), Портис (13).