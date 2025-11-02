Видео
2 ноября, 03:39

«Шарлотт» потерпел третье поражение подряд в матче с «Миннесотой»

Павел Лопатко

«Миннесота» победила «Шарлотт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:105.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес и нападающий «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл, набравшие по 30 очков.

«Шарлотт» потерпел третье поражение подряд, занимает 10-е место в Восточной конференции (2 победы, 4 поражения). «Миннесота» прервала серию из двух поражений подряд, идет на 9-м месте в Западной конференции (3 победы, 3 поражения).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Миннесота» — 105:122 (31:25, 25:25, 18:36, 31:36)

Ш: Бриджес (30 очков), Болл (18), Манн (16)
М: Рэндл (30), Дивинченцо (18), Райд (18)

НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Шарлотт Хорнетс
