«Оклахома» выиграла у «Шарлотт»

«Оклахома» выиграла у «Шарлотт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 109:96.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер — у него 33 очка.

«Оклахома» выиграла четыре матча подряд. Она занимает первое место в таблице Западной конференции (13 побед, 1 поражение). «Шарлотт» (4-9) идет на 12-м месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Оклахома» — 96:109 (30:30, 22:25, 18:32, 26:22)

Ш: Бриджес (15 очков), Диабате (13 + 11 подборов), Калькбреннер (13)

О: Гилджес-Александер (33 очка), Хольмгрен (25), Митчелл (14)