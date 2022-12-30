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НБА

Сегодня, 05:25

«Индиана» обыграла «Кливленд», «Шарлотт» одержал победу над «Оклахомой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:113. Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

В другом матче «Индиана» выиграла у «Кливленда» — 135:126.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Оклахома-Сити» — 121:113 (36:30, 21:30, 28:24, 36:29)

Ш: Болл (27 + 10 подборов), Вашингтон (25), Уильямс (17 + 13 подборов).

О: Гилджес-Александер (28), Дорт (22), Гидди (21 + 10 подборов).

«Индиана» — «Кливленд» — 135:126 (29:34, 35:34, 35:28, 36:30)

И: Халибертон (29), Хилд (25), Матурин (23), Несмит (22).

К: Митчелл (28), Аллен (19 + 14 подборов), Леверт (19), Гарлэнд (18).

БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
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