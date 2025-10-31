Видео
НБА. Новости
31 октября, 05:08

«Шарлотт» потерпел поражение от «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:123.

Форвард «Мэджик» Франц Вагнер набрал 21 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Орландо» прервал серию поражений и с результатом 2-4 занимает 11-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 9-й строчке — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионвт

«Шарлотт» — «Орландо» — 107:123 (31:38, 27:33, 27:21, 22:31)

Ш: Секстон (19), Болл (17 + 13 передач), Колкбреннер (17), Бриджес (16).

О: Ф. Вагнер (21), Блэк (20), Банкеро (20), да Силва (19), Картер (18).

