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Сегодня, 07:59

«Шарлотт» подпишет с Ламело Боллом 5-летний контракт на 260 миллионов долларов

Руслан Минаев
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«Шарлотт» продлит контракт с разыгрывающим Ламело Боллом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По его данным, «Хорнетс» подпишут с 21-летним американцем соглашение на 5 лет и 260 миллионов долларов.

Отмечается, что всю сумму баскетболист заработает, если попадет в символическую сборную по итогам сезона-2023/23.

Действующий контракт новичка у Болла истекает в конце сезона-2023/24, за который он заработает 10,9 миллиона долларов.

В прошлом розыгрыше «регулярки» НБА он провел 36 матчей, в среднем набирая 23,3 очка, 8,4 передачи и 6,4 подбора.

баскетбол
НБА
БК Шарлотт Хорнетс
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