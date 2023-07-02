«Шарлотт» подпишет с Ламело Боллом 5-летний контракт на 260 миллионов долларов

«Шарлотт» продлит контракт с разыгрывающим Ламело Боллом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. По его данным, «Хорнетс» подпишут с 21-летним американцем соглашение на 5 лет и 260 миллионов долларов.

Отмечается, что всю сумму баскетболист заработает, если попадет в символическую сборную по итогам сезона-2023/23.

Действующий контракт новичка у Болла истекает в конце сезона-2023/24, за который он заработает 10,9 миллиона долларов.

В прошлом розыгрыше «регулярки» НБА он провел 36 матчей, в среднем набирая 23,3 очка, 8,4 передачи и 6,4 подбора.