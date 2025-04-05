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5 апреля, 04:35

«Сакраменто» обыграл «Шарлотт», Сабонис оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сакраменто» на выезде переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:102. Форвард Зак Лавин и центровой Домантас Сабонис оформили дабл-даблы.

В другой встрече «Индиана» одержала победу над «Ютой» — 140:112.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Юта» — 140:112 (28:34, 29:25, 41:35, 42:18)

И: Тернер (26), Сиакам (22), Матурин (20), Халибертон (17 + 11 передач).

Ю: Секстон (27), Джузэнг (17), Коллиер (15), Джордж (15).

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 102:125 (18:26, 31:42, 23:30, 30:27)

Ш: Бриджес (22), Диабате (15 + 11 подборов), Симпсон (13), Салон (13).

С: Лавин (25 + 10 подборов), Сабонис (24 + 11 подборов), Дерозан (22).

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Сакраменто Кингз
БК Шарлотт Хорнетс
БК Юта Джаз
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