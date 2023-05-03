Снуп Дог: «Карри, возможно, величайший разыгрывающий всех времен»

Известнейший американский хип-хоп-исполнитель Снуп Дог рассказал, кого считает лучшим разыгрывающим всех времен.

«Стефен Карри, возможно, величайший разыгрывающий всех времен. Не поймите неправильно, я уважаю Мэджика Джонсона. Но теперь главный фактор в баскетболе — это трехочковые, и это произошло именно из-за Карри», — приводит слова Снуп Дога NBA Retweet.

Защитник «Уорриорз» Стефен Карри считается лучшим бросающим игроком в истории лиги. В прошлом сезоне он обошел члена Зала славы Рэя Аллена по общему количеству успешных трехочковых бросков в истории.