Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:04

Со следующего сезона симуляции в НБА будут наказываться штрафным броском

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Совет управляющих НБА одобрил два изменения в правилах со следующего сезона.

Как сообщает The Athletic, симуляции по ходу матчей будут наказываться штрафным броском. Также у тренеров появится возможность повторить запрос на просмотр повтора, если в случае с первым пересмотром спорного эпизода по просьбе тренера судьи признают свою неправоту. Ранее было право только на один «челлендж» во время матча.

Сезон-2023/24 в НБА стартует 17 октября 2023 года. Действующим победителем является «Денвер».

баскетбол
НБА
0
Читайте также
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йокич признан лучшим игроком сезона в НБА по версии ESPY

Вембаньяма больше не сыграет в Летней лиге НБА