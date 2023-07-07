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Сегодня, 05:12

Спирс: «Меня постоянно окружают фанаты, но мои охранники не ударили ни одного из них»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Певица Бритни Спирс высказалась об инциденте, случившемся на этой неделе. Ее ударил охранник новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяма.

«Травматические переживания не новы для меня, и я честно делюсь ими. Я не была готова к тому, что случилось со мной прошлым вечером. Я знаю о заявлении игрока, где он упоминает, что я схватила его сзади, но я просто похлопала его по плечу. Затем его охранник ударил меня тыльной стороной руки по лицу не оглядываясь, на глазах у толпы.

Меня постоянно окружают люди. На самом деле, в ту ночь меня окружила группа из не менее чем 20 поклонников. Мои охранники не ударили ни одного из них», — написала Спирс в социальной сети.

 
Бритни Спирс. Охранник Вембаньямы ударил Бритни Спирс, когда певица пыталась сфотографироваться с баскетболистом

 

баскетбол
НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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