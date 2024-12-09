Стала известна причина, по которой Леброн Джеймс не вышел на площадку в первом матче сезона НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил первый матч в сезоне-2024/25 из-за травмы ноги.

В матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс», который состоялся 9 декабря, 39-летний баскетболист не вышел на площадку. «Лейкерс» выиграли со счетом 107:98 у себя дома.

Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис, набравший 30 очков. Ранее Леброн заявлял о своем намерении сыграть во всех 82 матчах сезона, если позволит здоровье. В сезоне -2024/25 Джеймс принял участие в 23 играх, набирая в среднем 23,0 очка за матч, делая 8,0 подбора и 9,1 передачи. На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.