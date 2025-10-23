Еремин о первом матче Демина в НБА: «Дебют получится удачным. Очень здорово»

Глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин считает удачным дебют российского защитника «Бруклина» Егора Демина в НБА.

В игре против «Шарлотт» 19-летний Демин набрал 14 очков, сделал пять подборов и две передачи. Игрок стал рекордсменом среди россиян по количеству очков, набранных в дебютном матче в НБА.

«Дебют получился удачным, молодец, очень здорово, что он набрал 14 очков. Важно, что он вдохнул этот кислород, почувствовал атмосферу матчей НБА, вышел на площадку. У нас давно не было представительства в НБА, и очень хочется, чтобы наших воспитанников там было побольше», — цитирует Еремина ТАСС.

26 июня «Бруклин» выбрал Демина на драфте НБА под восьмым номером, баскетболист стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.