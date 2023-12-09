Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:36

Стеф Карри недоволен результатами «Голден Стэйт»: «Надоело говорить об этом, пора что-то делать»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри недоволен результатами команды в этом сезоне.

В ночь на 9 декабря «Уорриорз» проиграли в овертайме «Оклахоме» (136:138 ОТ).

«Нам нужно выяснить, как уже перестать говорить об этом и наконец, решить все эти вопросы. Иначе мы зайдем в новый год с тем же багажом, с теми же проблемами. Если это в наших силах, то мы должны это сделать. Если хотим быть серьезной командой. Мне уже надоело говорить об этом, пора что-то сделать», — цитирует игрока Yahoo! Sports.

В последних 14 матчах «Голден Стэйт» потерпели 10 поражений.

«Уорриорз» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции — 10 побед и 12 поражений.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
0
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР
Десантники в ДНР сбили дрон ВСУ «Баба Яга» при помощи тарана
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Сан-Антонио» повторили антирекорд клуба, проиграв 16-й матч подряд