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НБА

Сегодня, 18:12

Стефен Карри: «Стараюсь принимать участие в каждом матче»

Стефен Карри оценил свою игру в НБА
Виктория Кравченко
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал практику в НБА, когда игроки пропускают «бэк-ту-бэк» матчи.

«Я стараюсь участвовать почти в каждой игре. Но у людей сформировалось неправильное представление о распределении нагрузок. Игрок никогда не скажет: «Эй, я бы отдохнул!» — цитирует Карри The Athletic.

Сегодня, 31 января, «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому» в гостях в матче регулярного чемпионата НБА — 128:120. Самым результативным игроком встречи стал Карри, набравший 38 очков. Также на его счету 12 передач.

В текущем сезоне 34-летний баскетболист участвовал в 35 играх, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,5 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 49,4 процента, где 42,7 процента — трехочковые.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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