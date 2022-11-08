Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 22:03

Стефен Карри — об игре против «Сакраменто»: «От меня ждут, что я буду так играть в каждом матче»

Алина Савинова
Telegram Новости

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал свое выступление в матче регулярного чемпиона НБА против «Сакраменто» (116:113).

«От меня ждут, что я буду так играть в каждом матче. Но трудно добиться победы в этой лиге. Ни для кого не секрет, что иногда мы словно катаемся на американских горках. Мы контролируем игру, а потом ребята начинают действовать... и мы отдаем инициативу. Это то, что нам нужно исправить, если мы действительно хотим быть серьезной командой, которая будет той, за кого мы себя выдаем», — приводит слова баскетболиста Fadeaway World.

Карри стал самым результативным игроком в этой встрече, на его счету 47 очков. Защитник забросил 7 из 12 трехочковых.

Источник: https://fadeawayworld.net/nba-media/stephen-curry-wants-the-warriors-to-make-changes-if-they-want-to-be-a-serious-team
Стефен Карри
0
Читайте также
Дочь и зять Тутберидзе не могут приехать в Россию. Что происходит?
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джонсон перенес операцию и пропустит до двух месяцев