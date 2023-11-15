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Сегодня, 00:51

Стефен Карри пропустит матч с «Миннесотой» из-за болей в колене

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не примет участия в матче с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По его информации, 35-летний игрок испытывает боли в колене.

Матч «Голден Стэйт» — «Миннесота» состоится 15 ноября в 6.00 мск. Команды сыграют второй раз подряд. 13 ноября «Тимбервулвз» победили «Уорриорз» со счетом 116:110. Карри в той игре набрал 38 очков.

В этом сезоне 4-кратный чемпион НБА в среднем набирает 30,7 очка, 4,6 подбора и 3,9 передачи за 32,5 минуты.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Миннесота Тимбервулвз
Стефен Карри
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Карри не сыграет с «Миннесотой»