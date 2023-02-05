Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы левой ноги, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Карри повредил ногу во время третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Далласом» (119:113). В одном из моментов он столкнулся с Маккинли Райтом и досрочно покинул площадку.

Из-за этого двукратный MVP лиги, скорее всего, не сможет принять участие в Матче всех звезд-2023, который пройдет в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Рентген не выявил у лидера «Уорриорз» перелома. Карри продолжает проходить обследование, официальный диагноз и сроки возвращения в строй пока не называются.