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Мария Степанова: «Могла стать первой женщиной, забившей сверху в НБА»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр Мария Степанова в интервью «СЭ» отметила, что впервые забросила данк в возрасте 15 лет.

— Мы говорили с вами про данки, а во сколько лет вы впервые забили сверху в официальном матче?

— Я не помню, сколько мне было лет, но это было в Самаре. Я тогда играла за ВБМ-СГАУ. Так, сейчас скажу примерно. У меня только родился вот Колька, это где-то, может быть, 2004 год, может быть, 2005 год.

— Это вам было 25-26 лет?

— Где-то так. Ну, вообще, я шла на данк в Америке. Могла стать первой женщиной, забившей сверху в НБА. Перед Лизой Лесли даже. Я шла на данк, а мне девочка просто сбила скорость. С места я не могла забивать сверху, мне нужен был разбег. Я перехватила мяч и уже шла на два шага. Маленький плеймейкер меня просто погасила, и я не смогла забить сверху. Но не случилось. Когда я была беременна, то узнала, что Лиза Лесли забила первая и после нее уже забила я вторая. Ну, получается, первая в России, вот, к сожалению, не первая в мире.

— Вы сознательно к этому шли или оно случайно получилось?

— Сверху я забивала с 16 лет, если не с 15. Мы тогда с Тржескалами приехали в Финляндию, я помню. Мы играли с какой-то командой и откровенно выносили их там. Кира Александровна говорит: «Давайте поменяемся. Маша будет плеймейкером, а плеймейкер будет центровым». И она говорит, чтобы я встала на «трешку». «Перехватишь мяч и пойдешь забьешь сверху», — говорит она. Я отвечаю, что так и сделаю. Соперники, конечно, там прибежали в атаку. Я перехватила мяч, вышла на пустое кольцо и забила сверху. Они даже не поняли, что произошло. Потому что нам было по 15 лет. Это неофициальные игры были, поэтому нигде не озвучивали это.

Мария Степанова.«Второе место для нас было поражением». Большой разговор с Марией Степановой
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Мария Степанова
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