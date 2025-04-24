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Мария Степанова — о главной сложности игры в США: «Очень скучала по родине»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр Мария Степанова в интервью «СЭ» объяснила, почему в период выступления за «Финикс» (1998-2001, 2005) так и не смогла хорошо выучить английский язык.

«Ну, не знаю, может быть, я такой человек, как-то спокойно ко всему относилась. Таких, конечно, не было огромных магазинов. У нас же всего такого не было, продовольственный универмаг, и все. К ресторанам очень спокойно относилась. Я очень скучала по родине и использовала каждый момент, когда можно было улететь домой. Мы приехали один раз в США со сборной. У меня была возможность остаться в Америке, потому что потом сезон в НБА. Промежуток был шесть дней. Мне говорят, что можно остаться в Америке на эти шесть дней, отдохнуть. Или можно вернуться с командой и потом обратно прилететь. И потерять перелетом четыре дня. Вот я на два дня полетела домой. Я настолько скучала по родине.

Меня не удерживали какие-то магазины или еще что-то. Я спокойно к этому ко всему относилась. С девчонками отношения были нормальные, как во всех командах. Единственная проблема была в том, что я быстро там обросла друзьями русскоговорящими, и они меня очень сильно отвлекали. Это моя ошибка. Я, конечно, из-за этого плохо английский знаю, потому что больше общалась с русскоязычными местными. Нужно было бы проводить больше времени с девчонками, помимо площадки с ними общаться, чтобы набираться разговорной речи. Это вот моя такая ошибка, которую я, если бы сейчас вернуть все назад, хотела бы исправить», — рассказала в интервью «СЭ» Мария Степанова.

В сезоне-2005 Степанова была лидером регулярного сезона женской НБА по блок-шотам. В 1998 году стала вице-чемпионкой WNBA.

Мария Степанова.«Второе место для нас было поражением». Большой разговор с Марией Степановой
Баскетбол
НБА
Мария Степанова
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