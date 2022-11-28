Стив Керр: «В этом сезоне Грин хорошо выглядит. Он играет на уровне Матча звезд»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр оценил игру форварда команды Дрэймонда Грина в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесоты» (137:114).

«Дрэймонд заводит команду и важен в раздевалке. Он способен воздействовать на лидеров другой команды и очень хорош в самой игре. Сегодня на его счету 11 передач, 19 очков, и он отлично отработал в защите. В этом сезоне Грин хорошо выглядит. Он играет на уровне Матча звезд. Также Дрэймонд тщательно следит за своим телом, чтобы избегать травм, он каждый день делает все необходимое для этого», — сказал Керр в видео на канале NBA On Fire.

В этой встрече 32-летний форвард набрал 19 очков, 11 передач и 4 подбора без единой потери.