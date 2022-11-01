Стив Нэш покинул пост главного тренера «Бруклина»

Стив Нэш покинул пост главного тренера «Бруклина». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Нэша Жак Вон.

По данным инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, «Нетс» в ближайшее время попробуют договориться с Име Удокой, Куином Снайдером или другими известными специалистами.

Летом лидер «Нетс» Кевин Дюрант потребовал от владельца клуба Джозефа Цая уволить Стива Нэша с поста главного тренера.

Нэш возглавил «Бруклин» в 2020 году. Команда начала новый сезон с показателями 2-5.