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Сегодня, 20:15

Стив Нэш покинул пост главного тренера «Бруклина»

Иван Шитик
Корреспондент
Стив Нэш.
Фото БК «Бруклин».
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Стив Нэш покинул пост главного тренера «Бруклина». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Нэша Жак Вон.

По данным инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, «Нетс» в ближайшее время попробуют договориться с Име Удокой, Куином Снайдером или другими известными специалистами.

Летом лидер «Нетс» Кевин Дюрант потребовал от владельца клуба Джозефа Цая уволить Стива Нэша с поста главного тренера.

Нэш возглавил «Бруклин» в 2020 году. Команда начала новый сезон с показателями 2-5.

Кевин Дюрант. Дюрант остается в «Бруклине», но дотянуться до титула ему будет сложно

БК Бруклин Нетс
Стив Нэш
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