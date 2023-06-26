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Сегодня, 18:17

Свободный агент Деррик Роуз может подписать контракт с «Лейкерс», «Финиксом», «Чикаго» или «Бостоном»

Руслан Минаев
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Разыгрывающий Деррик Роуз может подписать контракт с клубом-претендентов на титул.

34-летним американцем интересуются «Лейкерс», «Финикс» и «Бостон», сообщает Newsday. Среди вариантов также возвращение в «Чикаго», где баскетболист провел большую часть карьеры.

25 июня стало известно, что «Нью-Йорк» не стал продлевать контракт с Роузом. «Никс» не стали пользоваться опцией в соглашении с разыгрывающим. В случае продления контракта Роуз провел бы сезон-2023/24 в команде и заработал бы 15,6 миллиона долларов.

Роуз выступал за «Нью-Йорк» с 2020 года. В сезоне-2022/23 баскетболист принял участие в 27 матчах команды в регулярном чемпионате НБА, набирая 5,6 очка, а также делая 1,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
Деррик Роуз
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