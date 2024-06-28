Бронни Джеймс расплакался после выбора на драфте НБА

Новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс не сдержал эмоций после церемонии драфта НБА-2024, на которой он был выбран под 55-м номером.

19-летний американец не смог присутствовать на церемонии и наблюдал за ней дистанционно. После объявления о выборе «Лейкерс» баскетболист расплакался.

Бронни Джеймс является сыном форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Таким образом, впервые в истории НБА в одной команде будут выступать отец и сын.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.