Сын Леброна Джеймса пережил остановку сердца

Бронии Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, был срочно доставлен в больницу после остановки сердца во время тренировки по баскетболу, сообщает TMZ.

«Вчера во время тренировки у Бронни Джеймса произошла остановка сердца. Медицинский персонал смог оказать помощь Бронни и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильное, и он больше не находится в отделении интенсивной терапии. Мы просим уважать семью Джеймса и соблюдать конфиденциальность и сообщим СМИ, когда появится более подробная информация», — сообщает представитель семьи Джеймсов.

Сообщается, что инцидент произошел в Калифорнийском университете во время тренировки местной команды.