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Сегодня, 06:35

Сын Леброна продолжит спортивную карьеру после остановки сердца на тренировке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронии Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, сможет продолжить спортивную карьеру, несмотря на остановку сердца на тренировке.

Семья баскетболиста выступила с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего в конце июля, когда 18-летний американец был госпитализирован после остановки сердца во время тренировки по баскетболу

«Полноценное обследование, проведенное доктором Мериджи Чукумериджи, и последующие обследования в клинике Mayo доктора Майкла Акермана и медицинском центре доктора Мэттью Мартинеса выявили вероятную причину остановки сердца. Это анатомически и функционально значимый порок сердца, который можно вылечить. Мы уверены в полном восстановлении Бронни и в том, что в ближайшем будущем он вернется в баскетбол. Мы будем и дальше информировать медиа о его состоянии и просим уважать частную жизнь семьи Джеймсов», — говорится в заявлении.

Бронни Джеймс. У сына Леброна остановилось сердце во время тренировки. Баскетбольная карьера Джеймса-младшего вредит его здоровью?
баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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