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Баскетбол
НБА

29 марта, 04:31

Тернер хочет увеличения зарплаты в «Индиане»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Индиана» рассчитывает сохранить центрового Майлза Тернера в своем составе, сообщает ESPN.

29-летний американец получит около 19,9 миллиона долларов за последний год по нынешнему контракту и станет неограниченно свободным агентом.

Баскетболист готов остаться в «Пэйсерс», но хочет увеличения зарплаты. При этом у клуба будет около 22 миллионов до налогового порога. «Индана» не платила налог с 2005 года и не планирует выходить за порог.

В этом сезоне Тернер сыграл в 65 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 15,5 очка, 6,6 подбора и 1,6 передачи.

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
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