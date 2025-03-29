Тернер хочет увеличения зарплаты в «Индиане»

«Индиана» рассчитывает сохранить центрового Майлза Тернера в своем составе, сообщает ESPN.

29-летний американец получит около 19,9 миллиона долларов за последний год по нынешнему контракту и станет неограниченно свободным агентом.

Баскетболист готов остаться в «Пэйсерс», но хочет увеличения зарплаты. При этом у клуба будет около 22 миллионов до налогового порога. «Индана» не платила налог с 2005 года и не планирует выходить за порог.

В этом сезоне Тернер сыграл в 65 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 15,5 очка, 6,6 подбора и 1,6 передачи.