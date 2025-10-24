Мозгов о дебюте Демина в НБА: «У Егора впереди большое будущее. Очень рад за него»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов в разговоре с «СЭ» прокомментировал первую игру Егора Демина в регулярном сезоне в составе «Бруклина».

«Не было сомнений, что Егор дебютирует в НБА, это был вопрос времени. Его можно наконец-то поздравить с официальным матчем и результатом. Я прочитал много статей и новостей, что это лучший результат для российского дебютанта в НБА, но, думаю, что это не показатель для него. Мне кажется, что у Егора впереди большое будущее. По одной игре нам и ему рано судить. Очень надеюсь, буду переживать и болеть, что результат в первой игре это только начало. Очень рад за него», — сказал Мозгов «СЭ».

19-летний россиянин в матче против «Шарлотт» провел на паркете 22 минуты, набрал 14 очков, сделал 5 подборов и 2 результативные передачи.

Демин был выбран «Бруклином» под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года и стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.