TMZ: На отца и сына Джеймсов подали в суд в связи с участием в автомобильной аварии

На форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его сына Бронни, выступающего за клуб на позиции защитника, подали судебный иск в связи с возможной причастностью к аварии 2022 года.

Как сообщает портал TMZ Sports, иск был подан двумя истцами в округе Лос-Анджелес во вторник 23 октября — за несколько часов до того, как Джеймсы вместе вышли на площадку в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой» (110:103). Это стало первым в истории лиги случаем совместной игры отца и сына в матче.

Истцы Эйприл Альманса Лопес и Киара Рэй Макгиллен утверждают, что 13 ноября 2022 года они ехали по шоссе в Литлроке, штат Калифорния, когда в них врезались Джеймсы на своем автомобиле. Предполагаемы потерпевшие заявили, что получили травмы, которые потребуют дальнейшего медицинского вмешательства. Они также заявили, что автомобиль, которым они управляли, был поврежден из-за аварии.

Женщины подали в суд на баскетболистов, требуя возмещения ущерба, размер которого не уточняется.

Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В прошлом сезоне 39-летний американец провел 72 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая 25,6 очка за игру. В плей-офф — 5 игр (27,8 очка).

На счету 20-летнего Бронни Джеймса 1 матч в лиге в текущем сезоне. Он провел на площадке 2 минуты 41 секунду, не набрав очков.