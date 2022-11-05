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Сегодня, 02:23

Томпсон обошел Джей Ар Смита по трехочковым за карьеру в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поднялся на 17-е место в списке лучших игроков в истории НБА по количеству реализованных трехочковых бросков.

В матче против «Орландо» (129:130) Томпсон реализовал семь бросков из-за дуги. Теперь на его счету 1937 трехочковых.

32-летний американец обошел двукратного чемпиона НБА Джей Ар Смита, у которого 1930 реализованных трехочковых бросков за карьеру.

На 16-м месте располагается Джей Джей Редик, реализовавший за карьеру 1950 бросков из-за дуги.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Орландо Мэджик
Клэй Томпсон
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