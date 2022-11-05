Томпсон обошел Джей Ар Смита по трехочковым за карьеру в НБА

Сегодня, 02:23
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поднялся на 17-е место в списке лучших игроков в истории НБА по количеству реализованных трехочковых бросков.
В матче против «Орландо» (129:130) Томпсон реализовал семь бросков из-за дуги. Теперь на его счету 1937 трехочковых.
32-летний американец обошел двукратного чемпиона НБА Джей Ар Смита, у которого 1930 реализованных трехочковых бросков за карьеру.
На 16-м месте располагается Джей Джей Редик, реализовавший за карьеру 1950 бросков из-за дуги.