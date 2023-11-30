«Торонто» обыграл «Финикс». Дюрант набрал 30 очков

Сегодня, 06:01
«Торонто» на своем паркете переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:105.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, который набрал 30 очков.
«Финикс» с результатом 11-7 занимает 6-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 9-10.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Финикс» — 112:105 (27:20, 33:33, 26:27, 26:25)
Т: Барнс (23), Сиакам (22), Пелтль (17), Ачиува (14 + 10 подборов), Трент (13), Ануноби (13).
Ф: Дюрант (30), Нуркич (19 + 14 подборов), Гордон (10), Окоги (10).