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Сегодня, 01:58

«Клипперс» на выезде уступили «Торонто», Харден набрал 25 очков

Сергей Разин
корреспондент
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«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступили «Торонто» со счетом 108:115.

Самым результативным на паркете стал защитник гостей Джеймс Харден, набравший 25 очков. У форварда «Рэпторз» Ар Джея Барретта 20 очков.

«Клипперс» с 28 победами в 49 матчах занимают шестое место в Западной конфренеции, «Торонто» с 16 победами в 49 играх — на 12-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Даллас» — 144:101 (50:19, 41:27, 28:29, 25:26)
2 февраля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse»

«Торонто» — «ЛА Клипперс» — 115:108 (36:32, 25:29, 31:16, 23:31)
2 февраля. Торонто. «Scotiabank Arena»

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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