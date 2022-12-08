«Лейкерс» проиграли «Торонто». Сиакам оформил дабл-дабл

«Торонто» на своем паркете переиграл «Лейкерс» (126:113) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречих «Орландо» в овертайме выиграл у «Клипперс» (116:111 ОТ), «Нью-Йорк» обыграли «Атланту» (113:89), «Бруклин» одержал победу над «Шарлотт» (122:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Клипперс» — 116:111 OT (14:32, 26:17, 31:29, 28:21, 17:12)

О: Банкеро (23), Бол (20), М. Вагнер (20 + 13 подборов), Ф. Вагнер (15).

К: Мэнн (19), Батюм (16), Зубац (16 + 13 подборов), Джексон (15).

«Торонто» — «Лейкерс» — 126:113 (39:31, 31:16, 27:28, 29:38)

Т: Ванвлит (25), Сиакам (25 + 10 подборов), Ануноби (23).

Л: Шредер (18), Брайант (16), Уэстбрук (16), Нанн (15).

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 113:89 (31:20, 22:21, 36:26, 24:22)

Н: Рэндл (34 + 17 подборов), Граймс (23), Барретт (15).

А: Янг (19), Капела (13 + 11 подборов), Оконгву (10).

«Бруклин» — «Шарлотт» — 122:116 (38:28, 35:27, 23:32, 26:29)

Б: Ирвинг (33), Дюрант (29), Сет Карри (20).

Ш: Розир (29), Убре (28), Макдэниэлс (19).