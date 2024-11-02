Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» на выезде обыграть «Торонто»

«Лейкерс» на выезде переиграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:125. «Рэпторс» потерпели четвертое поражение подряд.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 27 очков и 10 передач.

В других матч «Шарлотт» проиграл «Бостону» (109:124), «Кливленд» переиграл «Орландо» (120:109), «Сакраменто» победил «Атлантау» (123:115), «Бруклин» выиграл у «Чикаго» (120:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Бостон» — 109:124 (25:40, 42:31, 19:21, 23:32)

Ш: Болл (31), Мэнн (23), Бриджес (14).

Б: Тейтум (32 + 11 подборов), Браун (25), Уайт (17), Холидэй (14), Кета (12).

«Кливленд» — «Орландо» — 120:109 (34:16, 29:28, 32:34, 25:31)

К: Гарлэнд (25), Митчелл (22), Э. Мобли (14 + 12 подборов), Леверт (13).

О: Саггс (28), Ф. Вагнер (17), Силва (17), М. Вагнер (14).

«Атланта» — «Сакраменто» — 115:123 (26:33, 33:36, 31:33, 25:21)

А: Янг (25 + 12 передач), Мэтьюз (23), Капела (15), Джонсон (14), Уоллес (14).

С: Фокс (31), Дерозан (27), Сабонис (15 + 15 подборов), Мюррэй (14 + 10 подборов).

«Бруклин» — «Чикаго» — 120:112 (37:30, 31:30, 24:30, 28:22)

Б: Томас (32), К. Джонсон (14), Джонсон (12), Клэкстон (12).

Ч: Вучевич (28 + 11 подборов), Уайт (21), Лавин (21).

»Торонто» — «Лейкерс» — 125:131 (19:43, 32:33, 37:23, 37:32)

Т: Барретт (33 + 12 передач), Дик (31), Пелтль (19 + 12 подборов).

Л: Дэвис (38 + 12 подборов), Джеймс (27 + 10 передач), Ривз (20), Расселл (19).