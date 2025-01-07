«Милуоки» переиграл «Торонто», Адетокунбо оформил трипл-дабл

«Милуоки» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:104. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 11 очков, 12 подборов и 13 передач.

В других встречах «Бруклин» на своем паркете проиграл «Индиане» (99:113), «Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» (103:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Индиана» — 99:113 (22:24, 17:31, 31:23, 29:35)

Б: Шарп (16 + 13 подборов), Мартин (15), Клауни (14), Джонсон (12).

И: Халибертон (23), Матурин (20), Сиакам (19).

«Торонто» — «Милуоки» — 104:128 (19:28, 28:38, 28:33, 29:29)

Т: Барретт (25), Барнс (21), Пелтль (12), Куикли (11), Дик (11).

М: Лиллард (25), Портис (20), Трент (17), Б. Лопес (16), Я. Адетокунбо (11 + 12 подборов + 13 передач).

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 94:103 (28:24, 23:29, 17:22, 26:28)

Н: Брансон (24), Бриджес (24), Харт (15 + 14 подборов).

О: Энтони (24), Колдуэлл-Поуп (15), Картер (19), Айзек (13).