Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Торонто»

25 октября, 04:50
«Милуоки» на выезде переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:116. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 31 очко и 20 подборов.
В другой встрече «Орландо» на своем паркете проиграл «Атланте» — 107:111.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Милуоки» — 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)
Т: Ингрэм (29), Барретт (20), Куикли (19), Барнс (17).
М: Я. Адетокунбо (31 + 20 подборов), Энтони (23), Трент (20), Роллинз (13).
«Орландо» — «Атланта» — 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)
О: Ф. Вагнер (27), Бэйн (15), да Силва (15).
А: Янг (25), Александер-Уокер (19), Оконгву (17).