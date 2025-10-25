Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Торонто»

«Милуоки» на выезде переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:116. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 31 очко и 20 подборов.

В другой встрече «Орландо» на своем паркете проиграл «Атланте» — 107:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Милуоки» — 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)

Т: Ингрэм (29), Барретт (20), Куикли (19), Барнс (17).

М: Я. Адетокунбо (31 + 20 подборов), Энтони (23), Трент (20), Роллинз (13).

«Орландо» — «Атланта» — 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)

О: Ф. Вагнер (27), Бэйн (15), да Силва (15).

А: Янг (25), Александер-Уокер (19), Оконгву (17).