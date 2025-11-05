«Милуоки» потерпел поражение от «Торонто», Адетокунбо набрал 22 очка

«Торонто» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:100.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторз» Скотти Барнс, набравший 26 очков.

«Милуоки» с результатом 5-3 идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Торонто» занимает 8-е место — 4-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Милуоки» — 128:100 (39:29, 34:25, 32:26, 23:20)

Т: Барнс (26), Барретт (21), Куикли (15), Мамукелашвили (15).

М: Я. Адетокунбо (22), Кузма (18), Энтони (12), Роллинз (11).