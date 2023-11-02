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НБА

Сегодня, 04:38

«Торонто» переиграл «Милуоки». Сиакам набрал 26 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» выиграл у «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:111.

В другой встрече «Детройт» на своем паркете проиграл «Портленду» — 101:110.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Милуоки» — 130:111 (31:18, 35:26, 29:35, 35:32)

Т: Сиакам (26), Шредер (24 + 11 передач), Барнс (21 + 12 подборов), Ануноби (16), Пелтль (14 + 11 подборов).

М: Бизли (20), Я. Адетокунбо (16), Лиллард (15), Миддлтон (11).

«Детройт» — «Портленд» — 101:110 (32:26, 27:21, 25:36, 17:27)

Д: Каннингем (30), Томпсон (16), Стюарт (12).

П: Шарп (29), Грант (24), Эйтон (16 + 11 подборов), Брогдон (14).

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