«Торонто» обыграл «Нью-Йорк» и прервал серию из трех поражений, Рэндл сделал дабл-дабл с 19 подборами

«Торонто» обыграл «Нью-Йорк» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 125:116.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Ар Джей Барретт, набравший 30 очков. Тяжелый форвард «Никс» Джулиус Рэндл сделал дабл-дабл — у него 23 очка и 19 подборов.

«Торонто» прервал свою серию из трех поражений, «Нью-Йорк» проиграл четвертый матч кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 125:116 (37:22, 25:31, 24:33, 39:30)

Т: Ванвлит (28), Сиакам, Трент (оба — 24)

Н: Барретт (30), Рэндл (23 + 19 подборов), Брансон (21)