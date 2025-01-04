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Сегодня, 06:10

«Орландо» на выезде обыграл «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:106.

Центровой «Рэпторз» Якоб Пелтль набрал 25 очков, как и форвард «Мэджик» Тристан да Силва.

«Орландо» с результатом 21-15 идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Торонто» идет на 13-й строчке — 8-27.

НБА
Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Орландо» — 97:106 (24:37, 26:25, 18:26, 29:18)

Т: Пелтль (25), Барнс (20), Агбаджи (15), Куикли (11 + 11 передач).

О: да Силва (25), Колдуэлл-Поуп (15), Битадзе (11 + 13 подборов), Джозеф (11).

Баскетбол
НБА
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
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