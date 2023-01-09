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НБА

Сегодня, 02:26

«Торонто» одержал победу над «Портлендом». Лиллард набрал 34 очка

34 очка Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Торонто»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» на своем паркете переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:105. «Трэйл Блэйзерс» потерпели третье поражение подряд. «Рэпторз» прервали свою неудачную серию из трех проигрышей.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард, набравший в составе проигравшей команды 34 очка.

«Портленд» с результатом 19-20 занимает 9-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 17-23.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Портленд» — 117:105 (34:27, 24:26, 31:21, 28:31)

Т: Сиакам (27), Барнс (22), Трент (19), Ванвлит (14), Ануноби (14).

П: Лиллард (34), Саймонс (22), Харт (18), Грант (14), Нуркич (14 + 18 подборов).

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
Дэмиэн Лиллард
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