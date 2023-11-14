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НБА

Сегодня, 05:55

«Торонто» обыграл «Вашингтон», у Сиакама дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Вашингтон» со счетом 111:107.

Самым результативным на паркете стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, набравший 39 очков и сделавший 11 подборов. У форварда «Уизардс» Кайла Кузмы 34 очка. При этом «Торонто» уступал по ходу третьей четверти со счетом 48:71.

После этого матча «Торонто» с 5 победами занимает 10-е место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 2 победами — на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 111:107 (25:32, 20:32, 36:27, 30:16)

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 114:98 (25:24, 27:29, 32:23, 30:22)

14 ноября.

БК Вашингтон Уизардс
БК Торонто Рэпторз
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