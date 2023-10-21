«Милуоки» победил «Мемфис» в предсезонном матче

Сегодня, 21 октября, были сыграны 6 предсезонных матчей в НБА. «Филадельфия» переиграла «Атланту» (120:106), «Индиана» выиграла у «Кливленда» (109:104), «Торонто» разгромил «Вашингтон» (134:98), «Хьюстон» победил «Майами» (110:104), «Милуоки» обыграл «Мемфис» (124:116), «Даллас» оказался сильнее «Детройта» (114:104).

НБА

Предсезонные матчи

«Филадельфия» — «Атланта» — 120:106 (24:25, 25:36, 38:30, 33:15)

Ф: Мелтон (29), Эмбиид (21), Макси (15 + 12 передач), Харрис (11), Убре (11).

А: Янг (19 + 10 передач), Оконгву (14), Бей (13), Мюррэй (12).

«Индиана» — «Кливленд» — 109:104 (26:26, 30:25, 27:29, 26:24)

И: Хилд (20), Топпин (17), Халибертон (14), Нембард (13).

К: Митчелл (28), Э. Мобли (18), Леверт (12).

«Торонто» — «Вашингтон» — 134:98 (31:24, 27:28, 43:22, 33:24)

Т: Барнс (23), Сиакам (19), Ануноби (15), Флинн (13), Дик (12).

В: Авдия (18), Оморуйи (16), Галлинари (11), Джонс (11).

«Хьюстон» — «Майами» — 110:104 (30:31, 36:21, 15:19, 29:33)

Х: Грин (20), Ванвлит (20), Томпсон (19), Шенгюн (16 + 12 подборов).

М: Хэмптон (17), Хирро (13), Адебайо (11), Шэмпени (11).

«Милуоки» — «Мемфис» — 124:116 (29:23, 23:35, 33:36, 39:22)

Мил: Я. Адетокунбо (26), Лиллард (19), Боучэмп (18), Б. Лопес (11).

Мем: Бэйн (24), З. Уильямс (15), Альдама (13), Смарт (11).

«Даллас» — «Детройт» — 114:104 (40:27, 19:25, 32:18, 23:34)

Дал: Грин (22), Ирвинг (17 + 11 передач), Лайвли (14).

Дет: Казалон (16), Роден (13), Стюарт (9), Томпсон (9 + 11 подборов).