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Сегодня, 10:06

Кидд: «Несмотря на поражение, «Даллас» выглядел хорошо. Команде есть куда стремиться»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд прокомментировал поражение от «Бостона» (1-4) в финале плей-офф НБА.

«Первый шаг — это выход в финал. Многие из нас, не только игроки, никогда не были в финале. Каждую серию плей-офф мы начинали в гостях — в Лос-Анджелесе, Оклахоме, Миннесоте, Бостоне. Это непросто.

Мне кажется, мы выглядели хорошо, несмотря на поражение со счетом 1-4. У нас не получались броски, «Бостон» полностью воспользовался нашими потерями.

В этом плей-офф произошло много чего хорошего. Мы играли на самом высоком уровне с марта. Если оглянуться, нам все еще есть куда стремиться», — сказал Кидд после игры.

«Даллас» играл в финале НБА впервые с 2011 года.

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Джейсон Кидд
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