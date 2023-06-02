Тренер «Денвера» рассказал, о чем говорил с командой перед матчем с «Майами»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал, о чем говорил с командой перед первым матчем финальной серии НБА против «Майами» (104:93).

«Перед игрой я напомнил команде, если они не знали, что «Майами» отправились в Милуоки и выиграл первый матч. Они отправились в Нью-Йорк и выиграли первый матч. Они выиграли первую игру и в Бостоне. Поэтому мы не хотели, чтобы они пришли сюда и взяли под свой контроль серию на нашей площадке», — цитирует ESPN Мэлоуна.

Вторая игра в серии «Денвер» — «Майами» состоится 5 июня на паркете в Денвере. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.